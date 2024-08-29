Рыжими остались только лосины: в лесах Ленобласти заметили подросших лосят

До весны они останутся с мамой, а потом начнут самостоятельную жизнь Биолог Павел Глазков в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре» поделился фотографиями лосят, которые постепенно меняют окрас и взрослеют.
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