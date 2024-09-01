Фигурант дела о взятках в оборонзаказе задолжал свыше 2 млрд рублей

Владелец компании, участвующей в гособоронзаказе, должен заплатить свыше двух миллиардов рублей за невыполнение обязательств по контракту на строительство и реконструкцию зданий в военном городке Международного противоминного центра ВС РФ.
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