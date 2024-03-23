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Мон: «Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры в Париже

Мон: «Реал» не отпустит Мбаппе на Олимпийские игры в Париже

Руководство «Реала» не планирует отпускать нападающего Килиана Мбаппе на Олимпиаду в Париже. Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в социальных сетях, футболист уже подписал контракт с мадридским клубом.

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