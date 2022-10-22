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Чемпионат Турции. «Галатасарай» – «Бешикташ», «Маниса» встретится с «Фенербахче» и другие матчи

В субботу, 22 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги состоятся четыре матча. «Галатасарай» примет «Бешикташ», «Маниса» дома встретится с «Фенербахче».

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