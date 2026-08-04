Советник Национального Банка Сбережений рекомендовала россиянам распределять крупные суммы между несколькими банковскими картами

Рекомендация по хранению крупных сумм на банковских картах Советник председателя совета директоров АО «Национальный Банк Сбережений» Оксана Скареднова рекомендовала россиянам не хранить крупные суммы денег на одной банковской карте.
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