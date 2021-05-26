Бастрыкин требует арестовать судью из Челябинской области

Александр Бастрыкин добивается ареста отставного челябинского судьи Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) 31 мая рассмотрит вопрос об аресте отставного судьи из Челябинской области Сергея Югова, проходящего по уголовному делу о педофилии.