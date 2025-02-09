🇦🇫 Свержение лидера талибов — где правда? В Сети уже пару дней как появились новости о том, что в Афганистане произошел военный переворот.
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🇦🇫 Свержение лидера талибов — где правда? В Сети уже пару дней как появились новости о том, что в Афганистане произошел военный переворот.
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