Медвежий угол

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Набиуллина о ценах на продукты

Набиуллина о ценах на продукты

автор - Зри в Корень. Набиуллина в конце концов признала и тот факт, что цены на продукты растут быстрее инфляции.

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Александр Павлов
"Главное, вижу, что обман, но не сразу понял, что оптический." -А. Райкин
Сергей
Голодные бунты сметут этих времянщиков...
Nikolia Vovchenko
Так ведь"стараются все ответственные"...
Виталий
Неграмотная статья. Фактическая инфляция опережает декларируемую, а не цены опережают инфляцию.
Роман В
На верхней картинке, видимо, истинное обличье набиуллиной. Не удивлюсь если она по ночам в таком виде бегает по России, да еще и детей ест.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Мнение наебуллиной о ценах в России меня лично, беспокоит меньше всего. Этой, с позволения сказать, женщине - глубоко пофиг, что и сколько у нас стоит. Как агенту иностранных собственников гоСбанка России, ей интересна только прибыль тех клоунов, которые, благодаря алкашу эльцЫню получают бабло на нашей крови.
Сергей Сычев
А куда центробанк вкладывает заработаные 6 процентов ключевой ставки???
Alex Немо
Все интереснее становится наблюдать как эта мармазель лапшу вешает публично и вроде все понимают что лапша, но продолжают ее держать на должности позволяющей усиливать финансовый бардак, инфляцию,убивать попытки инвестиций в стране

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