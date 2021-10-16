Набиуллина о ценах на продукты

Медвежий уголБизнес и финансыНабиуллина о ценах на продукты автор - Зри в Корень. Набиуллина в конце концов признала и тот факт, что цены на продукты растут быстрее инфляции.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Павлов"Главное, вижу, что обман, но не сразу понял, что оптический." -А. РайкинСергейГолодные бунты сметут этих времянщиков...Nikolia VovchenkoТак ведь"стараются все ответственные"...ВиталийНеграмотная статья. Фактическая инфляция опережает декларируемую, а не цены опережают инфляцию.Роман ВНа верхней картинке, видимо, истинное обличье набиуллиной. Не удивлюсь если она по ночам в таком виде бегает по России, да еще и детей ест.ПРОСТО ВАЛЕРИЙМнение наебуллиной о ценах в России меня лично, беспокоит меньше всего. Этой, с позволения сказать, женщине - глубоко пофиг, что и сколько у нас стоит. Как агенту иностранных собственников гоСбанка России, ей интересна только прибыль тех клоунов, которые, благодаря алкашу эльцЫню получают бабло на нашей крови.Сергей СычевА куда центробанк вкладывает заработаные 6 процентов ключевой ставки???Alex НемоВсе интереснее становится наблюдать как эта мармазель лапшу вешает публично и вроде все понимают что лапша, но продолжают ее держать на должности позволяющей усиливать финансовый бардак, инфляцию,убивать попытки инвестиций в странеКомментировать
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