Республиканцы потребуют от конгресса $27 млрд на «Железный купол» Трампа

Республиканцы в Конгрессе США внесут 25 апреля законопроект об увеличении расходов на оборону. Пакет финансирования на сумму $150 млрд включает в себя $11 млрд на боевые самолеты, $29 млрд — на корабли и $27 млрд — на систему противоракетной обороны «Железный купол».