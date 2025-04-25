Республиканцы потребуют от конгресса $27 млрд на «Железный купол» Трампа

Республиканцы в Конгрессе США внесут 25 апреля законопроект об увеличении расходов на оборону. Пакет финансирования на сумму $150 млрд включает в себя $11 млрд на боевые самолеты, $29 млрд — на корабли и $27 млрд — на систему противоракетной обороны «Железный купол».
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