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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Республиканцы потребуют от конгресса $27 млрд на «Железный купол» Трампа

Республиканцы потребуют от конгресса $27 млрд на «Железный купол» Трампа

Республиканцы в Конгрессе США внесут 25 апреля законопроект об увеличении расходов на оборону. Пакет финансирования на сумму $150 млрд включает в себя $11 млрд на боевые самолеты, $29 млрд — на корабли и $27 млрд — на систему противоракетной обороны «Железный купол».

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