Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Недвижимость«Не о такой старости я мечтала!» — страдает мать– В своей собственной квартире живу в самой маленькой комнате! – рассказывает пенсионерка Людмила Владимировна.Вернуться к статье444НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛада МираДля власти и родни хороший пенсионер - мертвыйЕвгений Кислинскийа власть здесь какое место занимает, и в обще здесь причём.Евгений МоцарьДля власти да!А по поводу родни Это смотря какая родня!Евгений МоцарьДля власти да!А по поводу родни Это смотря какая родня!Евгений Кислинскийя пенсионер, претензии к власти не имею, чистый идиотизм, когда человек перекладывает свои проблемы на власти, на родственников,Евгений МоцарьВы может и не имеете!А сотни тысячь россиян имеют!Если не миллионы!Может еще ламбаду на радостях спляшете из за повышения пенсионного возраста в России и других антинародных законов ?Евгений Кислинскийещё раз, полный идиотизм перекладывать свои проблемы на власти. ищите проблемы в себе, и повышение пенсионного возраста абсолютно не причём, и более того получше изучите пенсионное законодательство, и найдёте много полезного для будущих пенсионеров. " молодость дана человеку что бы обеспечить свою старость" пенсию не дают, пенсию зарабатывают. а на счёт антинародных законов, ну не всегда же печенюшки в задницу вставлять, или вы знаете такую власть в мире, которая только печенюшки вставляет в задницу, приведите пример,Евгений МоцарьТо что человек сам о себе заботиться должен То с этим соглашусь!Ибо полностью разделяю такую жизненную философию!А в моем конкретном случае и подавно!В 18 лет погибли родители в автокатастрофе!С того дня я мог расчитывать только на себя в жизни!Чем руководствуюсь и поныне!А по поводу печенюшек.Я что то не особо вижу.Что государство сейчас их вставляет в задницу моим соотечественникам россиянам!Евгений Кислинскийинтересно, где Вы живёте, если не в России то не стоит заниматься губошлёпством. и заметьте чем больше холявы, тем больше её хочется.Евгений МоцарьВ Москве я живу!Родом из Крыма!Евгений МоцарьВ Москве я живу!Родом из Крыма!Евгений Кислинскийможно поверить что Вы родом из Крыма. а то что Вы живёте в Москве, очень сомнительно, судя по вашим комментариям.Евгений МоцарьДа ради Бога!Не верите не надо!А по факту 3 года ровно как живу и работаю в Москве!Евгений Кислинскийинтересно, и откуда у вас вдруг такая забота за соотечественников, соотечественники все разные, одни за вашу заботу в жопу может поцелуют, а другие, и думаю что таких большинство за вашу "заботу" вам жопу порвут. подумайте на досуге. может пригодится.LLuidmilaОбижаться бабка должна на собственную дочь, которая хотела бомжей подселить, а не на сына, который квартиру сохранил и угол спокойный в старости предоставил. А то, что хотелось одной в квартире жить.... ну, так нужно было всю квартиру самой у детей выкупить.LLuidmilaКстати, невестке ни в коем случае не стоит снимать ей квартиру, а копить деньги на выкуп следующей трети квартиры. Ведь старая звезда, не купившая в жизни даже собачьей будки, вполне вероятно оставит наследство дочери, так как дочь далеко и поэтому хорошая. а сын в одной квартире гопака под мамашину дудку не пляшет- он плохой. Она ж не думает, что если бы квартиру продали, то сын бы взял свою часть за одну треть, добавил скопленные деньги и купил бы себе в ипотеку прекрасную квартиру, а она за свою треть не купила бы и комнату. Сын её просто спас, но никакой благодарности не получил, недалёкая старуха мечтала, чтобы он еще раз копил на ипотеку, а ей оставил всю трёшку.что она выкинет со своей частью неизвестно.Виктор Белогорцева чем подонок лучше сестренки? обижаться мать должна на себя невестку не надо было пускать в эту квартиру, а долю матери я бы завещал доченьке, пусть дети грызутся, мне конечно не нравится такое, но сынок сам напрашивается на войну с сестройLLuidmilaЧто значит глупость? Таков закон, приватизируется на всех прописанных на момент приватизации.LLuidmilaЧто значит глупость? Таков закон, приватизируется на всех прописанных на момент приватизации.Татьяна Козина (Дейнега)Родственнички оборзели! Бабушке надо бы через суд разделить квартиру в равных долях, и её доля будет больше той комнаты, куда её поселили. Сыну надо сделать перепланировку, отдать матери метры, а не выселять её в другой город.МСМаргарита СладковаНевероятная,к сожалению ,часто встречающаяся глупость ,приватизировать квартиру в долях на нескольких членов семьи.Не знаю реального метрожа комнат,но если доля пожилой женщины больше,чем метраж её нынешней комнаты,то через суд можно определить право пользования и заполучить несколько большую комнату,но идти на съёмную квартиру для пожилого человека из своей пусть даже условно квартиры,это ужас.Какие же люди не дальновидные,диву даюсь.Виктор Белогорцева старики очень доверчивы их не только мошенники обирают, а даже дети родные от которых такой подлости никак не ждешьLLuidmila"Доверчивые" старики почему-то считают, что их должны содержать, их должны уважать, и мало того, ещё и подчиняться.LLuidmila"Доверчивые" старики почему-то считают, что их должны содержать, их должны уважать, и мало того, ещё и подчиняться.Виктор Белогорцеву тебя долг перед этими стариками, они тебе дали жизнь, поили, кормили, одевал, любили, а могли и выкинуть на помойкуLLuidmilaДали жизнь - это было сугубо их решение и желание, поили, кормили, одевали в меру своих возможностей и были должны согласно законодательству, любили - понятие весьма относительное, и любят далеко не всех, но это оставим, тут всё субъективно, могли выкинуть на помойку - это уголовно наказуемое деяние. Так вот.... сейчас бабушке помогает, кормит, платит коммуналку в меру своих возможностей сын, вот квартиру сохранил для её проживания, а не купил себе. Ну, а то, что кто-то там о чём-то мечтает выше своих возможностей... так мало ли кто о чём мечтает. На свои мечты самому зарабатывать нужно было.Виктор Белогорцевсогласно законодательству ты ДОЛЖНА своим престарелым родителям ты еще состаришься и запоешь по другому а родителям надо было выкинуть дитятку на помойку или в утробе прикончитьLLuidmilaДобавлю, бабка хочет жить в одной из больших комнат и чтобы жизнь в квартире протекала по её правилам. Это невозможно. Она владеет менее чем одной большой комнатой. А где-то 2/3 большой комнаты, поэтому в реальности она может там проживать с младшей внучкой, а отдельная комната будет у старшей внучки... думаю бабке это не понравится. Ну, а то, чтобы 4-ро человек, которые в активном возрасте подчинялись одной старухе и вовсе невозможно. Да, так бывает в жизни. Никто из этих пятерых не виновен, что так сложилась жизнь. Каждый из них пострадал из-за действий родственницы. Бабка хотела, чтобы все издержки от действий ею воспитанной дочери взяли на себя сын и невестка? Она хотела, чтобы ей оставили трёшку одной ценой рождения второго ребенка? А она не слишком ли много на сеья берёт?Ольга БухароваМать можно понять- проживать в таких условиях не очень, но если бы она оказалась в коммуналке было бы хуже, так что спасибо должна сказать, что живет в своей квартире. А сыну стоит заключить с матерью договор реВиктор Белогорцевуроду спасибо? этот урод должен предоставить ей нормальные условия, для своей блядешки сумел, а на мать положил его надо за яйца подвеситьLLuidmilaНичего он ей не должен, все последствия от действий дочери, ею воспитанной .Ей за них ответ и нести.Виктор Белогорцеввсе подонки не имеющие совести такого же мненияЛюдмила СпицынаА что такого страшного жить одной в маленькой комнате? Даже если бы она в суд обратилась с определением порядка пользования квартирой, суд быименно так и распределил, согласно долей и количества проживающих. Получается в маленькой комнате один, в больших по двое. А она как хотела? Надо было деньги копить и самой у дочери комнату выкупать, и и жила бы тогда, как королева, выпихнув сына с семьёй в одну комнату. А она живёт на всём готовом, пенсию свою в банк носит и ещё недовольна!Виктор Белогорцевнадо было тебя в эти хоромы запихать чтобы ты жизни радоваласьЛюдмила СпицынаЕсли бы была такой же дурой, то скорее всего так бы и было. Но я позаботилась о своих собственных хоромах и живу отдельно от детей.Виктор Белогорцева она позаботилась еще и о потомстве, но выродки её кинулиЛюдмила СпицынаКак она позаботилась? Что квартиру приватизировала, возможно даже не ей заработанную? А могла бы детям помочь своё жильё заиметь. Ежеличо то я так и сделала. Сама дура, а дети виноваты.Виктор Белогорцевобеспечила жильем! как сделала это её дело между прочим приватизировать могла и без детейЛюдмила СпицынаМогла, тогда что толку сейчас плакать? Приватизировала бы на себя, детей выпихнула и жила бы себе в хоромах одна. Теперь не плакаться по соседям надо, а думать, как изменить ситуацию и что можно сделать. Допустим разменяться и разъехаться не получится, нет денег. А вот поменять свою трешку на другую, большую по площади, вполне себе вариант, а может даже и четырешку? Но лучше ходить и ныть и жаловаться, какие дети паразиты...Виктор Белогорцевдумала о детях, а поменять на большую нужны деньгиЛюдмила СпицынаКонечно, но не слишком большие, по крайней мере не такие, как на две поменять. А она свою пенсию копит, да и у сына деньги есть небось. Так что было бы желание.Виктор Белогорцева урод этого не желает, он хочет на съёмную хату сбагрить матьЛюдмила СпицынаА она ему предлагала такой вариант? БВиктор Белогорцевэто он обязан предложить ей, и искать варианты, она человек в годах и много может не знать и не понимать, а урод предлагает съем да в другом городе, что бы спихнуть с глаз долойКомментировать
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