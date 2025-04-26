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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лечче» отказывается играть с «Аталантой» в воскресенье из-за смерти клубного физиотерапевта. Ранее матч уже переносили с пятницы

Матч 34-го тура Серии А должен состояться в воскресенье. По данным La Gazzetta dello Sport, команда потрясена смертью Грациано Фьориты и не вылетит в Бергамо.

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