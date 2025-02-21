В Госдуме запросили у регионов информацию о повышении тарифов на ЖКУ

К работе подключились все комитеты Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев заявил, что Госдума запросила у российских регионов информацию по поводу повышения тарифов на ЖКУ.