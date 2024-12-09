МКБ - 11

Кетогенная диета может повысить эффективность терапии рака с использованием CAR-T

Влияние кетогенной диеты на эффективность CAR Т-клеток Исследователи из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете и Онкологического центра Абрамсона обнаружили, что кетогенная диета улучшает контроль над опухолью и выживаемость мышей с лимфомой.

