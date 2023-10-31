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Мировое обозрение

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Apple представила семейство MacBook Pro и новый iMac на чипах серии M3: цены начинаются от $1599

Apple представила семейство MacBook Pro и новый iMac на чипах серии M3: цены начинаются от $1599

Несколько часов назад завершилась презентация Apple, в ходе которой были представлены несколько новых моделей компьютеров семейства Mac, включая ноутбуки MacBook Pro на базе 3-нм процессоров серии M3, а также моноблок iMac, получивший такой же процессор.

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