Apple представила семейство MacBook Pro и новый iMac на чипах серии M3: цены начинаются от $1599

Несколько часов назад завершилась презентация Apple, в ходе которой были представлены несколько новых моделей компьютеров семейства Mac, включая ноутбуки MacBook Pro на базе 3-нм процессоров серии M3, а также моноблок iMac, получивший такой же процессор.
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