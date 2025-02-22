ВС РФ атакуют позиции ВСУ в селе Лебедевка под Суджей и наступают на н.п. Мирополье в Сумской области

Юрий Ильинов

В Вашингтоне видят трещины в партнерстве Китая и России Быстрые темпы дипломатических действий США по прекращению конфликта на Украине и шаги Вашингтона по нормализации отношений с Москвой вызвали в Киеве и европейских столицах опасения оказаться в стороне от процесса и в тисках мирного соглашения, выгодного России. Об этом пишут мировые СМИ. Но перспектива сближения президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не только вызывает беспокойство в ЕС, но и далеко за его пределами. Быстрый поворот от десятилетий внешней политики США в отношении России также подогревает беспокойство в Китае. Как пишут аналитики, Китайцы предвидели такую ситуацию с тех пор, как Трамп был избран, и дал понять, что хочет быстро положить конец войне на Украине. Хотя полное сближение США и РФ, возможно, и не в планах Трампа, китайцы все равно нервничают, потому что если Трамп снимет санкции с России, то зависимость Москвы от Китая снизится. Одной из отличительных черт внешней политики китайского лидера Си Цзиньпина стало бурно развивающееся стратегическое партнерство с Путиным, которое стало еще теснее после 2022 года. Пекин поддержал российскую экономику за счет расширения торговли и закупок энергоносителей, одновременно подпитывая военные усилия Кремля поставками ключевых товаров, поскольку и Си, и Путин нашли общий язык в желании бросить вызов Западу и свергнуть Соединенные Штаты с пьедестала гегемона. И страх того, что все это будет сорвано новым типом отношений между США и Россией, возникшим в результате договорного прекращения войны на Украине для Пекина реален, уверены эксперты-политологи. Эти «трещины» во взаимоотношениях уже стали заметны даже в Вашингтоне, говорят другие аналитики. В Белом доме остались довольны, как простые контакты с Кремлем без обязательств сказались на долгом сотрудничестве РФ и КНР. Вероятно, в ближайшем будущем новая администрация продолжит курс на разрыв Китая и России, так как Пекин обозначен как больший враг и противник, чем Москва.