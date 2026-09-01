Путин и Алиев кратко пообщались на полях саммита ШОС

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев кратко переговорили "на ногах" на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.
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