Германия планирует ужесточить визовый режим для россиян

Германия намерена сократить выдачу виз российским гражданам, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел ФРГ Мартин Гизе на брифинге.
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