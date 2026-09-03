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Регионы России

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Германия планирует ужесточить визовый режим для россиян

Германия планирует ужесточить визовый режим для россиян

Германия намерена сократить выдачу виз российским гражданам, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел ФРГ Мартин Гизе на брифинге.

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