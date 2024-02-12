Кейт Миддлтон тайно вывезли из Виндзора: что происходит с супругой принца Уильяма?

Появились первые сведения о состоянии принцессы после операции. Принц Уильям трогательно заботится о заболевшей Кейт LEGION-MEDIAФанаты королевского семейства наконец-то получили хотя бы косвенное указание на то, что происходит в настоящее время со здоровьем Кейт Миддлтон.