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Кейт Миддлтон тайно вывезли из Виндзора: что происходит с супругой принца Уильяма?

Кейт Миддлтон тайно вывезли из Виндзора: что происходит с супругой принца Уильяма?

Появились первые сведения о состоянии принцессы после операции. Принц Уильям трогательно заботится о заболевшей Кейт LEGION-MEDIAФанаты королевского семейства наконец-то получили хотя бы косвенное указание на то, что происходит в настоящее время со здоровьем Кейт Миддлтон.

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