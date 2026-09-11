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ЦБ РФ: Инфляция в России по итогам года может составить 6–7%

Инфляция в России по итогам 2026 года составит 6–7%, ожидают в Банке России. Такой прогноз регулятор сохраняет с учетом текущей денежно-кредитной политики и роста цен на топливо.

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