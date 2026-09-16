Нижняя Тунгуска: река, которая не умещается в привычные представления о Сибири

Есть реки, о которых слышали все, — их имена звучат как заклинания, их берега исхожены туристами, их описания кочуют из учебника в учебник.
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