Мирошник: разговор Путина и Трампа показал стремление развивать диалог

У лидеров присутствует взаимопонимание по целому ряду процессов Диалог президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа продемонстрировал взаимопонимание и направленность сторон на развитие связи друг с другом.
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