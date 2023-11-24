Правительство утвердило изменения в области воинского учёта

Правительство РФ утвердило постановление для приведения в соответствие нормативной базы в области воинского учета в части, касающейся изменения верхней границы призывного возраста до 30 лет, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
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