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Заболеваемость корью на Южном Урале выросла в три раза

Заболеваемость корью на Южном Урале выросла в три раза

Санитарные врачи обеспокоены распространением кори в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в регионе продолжают регистрировать все новые случаи кори.

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