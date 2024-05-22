Заболеваемость корью на Южном Урале выросла в три раза

Санитарные врачи обеспокоены распространением кори в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в регионе продолжают регистрировать все новые случаи кори.
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