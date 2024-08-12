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Макрон с "женой" спалились. Брижит — это мужик

Макрон с "женой" спалились. Брижит — это мужик

Коллаж Царьграда Сегодня 87K прочитали Сатанинское шоу на открытии Олимпиады в Париже, замешанное на пропаганде половых извращений и глумлении над Евхаристией — главным Таинством Церкви, — вновь дало повод западной несистемной прессе напомнить, что президент Франции Эммануэль Макрон живёт в однополом "браке" с мужчиной, который рядится в женщину и именует себя Брижит Макрон.

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