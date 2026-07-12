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За рулем

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Иллюзия вместо железа: как коробки передач обманывают водителей

Иллюзия вместо железа: как коробки передач обманывают водителей

Инженеры перевернули представление о трансмиссиях. Так, в новой Ferrari 12Cilindri Manuale водитель нажимает на педаль сцепления и двигает рычаг, но механика фейковая - внутри работает восьмиступенчатый робот с двумя дисками, а все движения лишь превращаются в цифровые сигналы.

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