Иллюзия вместо железа: как коробки передач обманывают водителей

Инженеры перевернули представление о трансмиссиях. Так, в новой Ferrari 12Cilindri Manuale водитель нажимает на педаль сцепления и двигает рычаг, но механика фейковая - внутри работает восьмиступенчатый робот с двумя дисками, а все движения лишь превращаются в цифровые сигналы.
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