Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма

Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма

Несмотря на всю медийно-информационную накачку темы запрета ЛГБТ-движения в стране со стороны патриотической общественности, честно говоря, не верил (слишком долго мы заигрывали с нашими “партнёрами” в идеологии, политике, экономике, финансах, спорте и т.

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Комментарии
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Samarium
Власть на западе давно уже в руках сатанистов.....о чем говорит все происходящее там в последнее десятилетие....
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15 час.

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