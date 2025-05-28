Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Посол Беляев сообщил, что Швеция готова применить ВМС на Балтике против России

Посол Беляев сообщил, что Швеция готова применить ВМС на Балтике против России

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев в беседе с РИА Новости сообщил, что Швеция не скрывает свою готовность по команде представителей Североатлантического альянса применить свой военно-морской потенциал в Балтийском море против РФ.

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