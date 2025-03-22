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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков набрал 48-е очко в сезоне – лучший результат для новичков «Филадельфии» с 2000 года. Рекорд – 82 балла в сезоне-1993/94 у Ренберга

20-летний россиянин отметился ассистом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:3 ОТ).  Таким образом, Мичков набрал 48 (20+28) очков в 69 играх, повторив достижение Симона Ганье (48 очков в сезоне-1999/00).

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