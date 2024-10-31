В Калуге рождаются малыши с китайскими корнями

За последние четыре года в Калужской области зарегистрировали рождение трех малышей, в которых смешались российские и китайские корниЗа последние четыре года в Калужской области зарегистрировали рождение трех малышей, в которых смешались российские и китайские корни.
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