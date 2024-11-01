Опубликованы эскизы детской больницы Казани

Опубликована концепция детской больницы Казани, которую планируют построить в городе. Эскизы будущего медучреждения в своем Telegram-канале опубликовала главный архитектор «Татинвестгражданпроекта» Елена Валеева.
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