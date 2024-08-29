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Ученые назвали пять ключевых показателей здоровья, которые важнее веса

Ученые назвали пять ключевых показателей здоровья, которые важнее веса

Мы привыкли судить о своем здоровье по весу. Но что, если цифра на весах не так важна, как мы думаем? Что, если есть другие, более точные показатели, которые могут рассказать нам гораздо больше о состоянии нашего организма? Представьте себе двух людей с одинаковым весом.

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