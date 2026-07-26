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Регионы России

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Один погибший и 12 раненых при обстрелах Белгородской области ВСУ

Один погибший и 12 раненых при обстрелах Белгородской области ВСУ

В результате обстрелов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории Белгородской области погиб один мирный житель, ещё 12 человек получили ранения, сообщил исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

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