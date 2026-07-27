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MIR24.TV: Работодатель вправе уволить за передачу данных нейросети

MIR24.TV: Работодатель вправе уволить за передачу данных нейросети

Журналист MIR24.TV обратился к эксперту в области кибербезопасности, руководителю группы консалтинга Илье Башкирову, чтобы выяснить, насколько законно увольнение сотрудника, использовавшего искусственный интеллект для решения задач, связанных с коммерческой тайной.

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