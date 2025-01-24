Росавиация сняла ограничения с работы трёх аэропортов

Росавиация возобновила работу трёх аэропортов в регионах России. «В аэропортах Пенза, Саратов (Гагарин) и Ульяновск (Баратаевка) в 07:37 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщил представитель Росавиации.
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