Futures Flat As Oil Rebounds After Trump's "Energy Ceasefire" Unravels, Memory Stocks Slide US futures are flat, with S&P contracts clinging to small gains and the Nasdaq slipping into the red as memory stocks slide, after a weekend of contradictory geopolitical headlines whipsawed oil (see below).
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