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Zero Hedge

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Futures Flat As Oil Rebounds After Trump's "Energy Ceasefire" Unravels, Memory Stocks Slide

Futures Flat As Oil Rebounds After Trump's "Energy Ceasefire" Unravels, Memory Stocks Slide

Futures Flat As Oil Rebounds After Trump's "Energy Ceasefire" Unravels, Memory Stocks Slide US futures are flat, with S&P contracts clinging to small gains and the Nasdaq slipping into the red as memory stocks slide, after a weekend of contradictory geopolitical headlines whipsawed oil (see below).

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