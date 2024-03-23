В УрФО будут усилены антитеррористические меры

В Уральском федеральном округе будут усилены антитеррористические меры. Полпред Владимир Якушев дал поручение в кратчайшие сроки провести в субъектах, входящих в округ, заседания антитерорристических комиссий.
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