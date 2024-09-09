Юрий Ильинов

Выяснились подробности выхода ВСУ из котла на Невельском выступе Некоторое время назад западные СМИ распространили информацию, что на Невельском выступе в ДНР скоро могут попасть в котел 4 украинские бригады (ВСУ: 59-я мотопехотная, 68-я егерская и 117-я теробороны, а также 15-я бригада оперативного назначения НГУ). После этого появились резонансные слухи, что упомянутые соединения якобы были «выпущены» из окружения. Однако на самом деле все оказалось несколько иначе. Нужно отметить, что 4 бригады – это в общей сложности от 10 до 12 тыс. «штыков», т. е. достаточно большое и заметное количество военнослужащих. Каждая бригада контролирует 10-12 км ширины фронта и 8-10 км глубины. При этом сам Невельский выступ небольшой и соответствует упомянутому объему территории, т. е. площади для одной бригады. Туда просто физически невозможно впихнуть четыре бригады, максимум две. Причем это подтверждают как источники с Украины, так и пленные военнослужащие. Таким образом, с вопросом о количестве бригад мы разобрались. Теперь настал момент уточнить число лиц, покинувших пределы намечающегося котла. По имеющимся данным, за последние дни со стороны села Невельское, в направлении сел Желанное Первое, Желанное Второе и Зоряное на реке Волчья вышло от 800 до 1100 украинских военных, и все. Это говорит о том, что украинское командование начало организованный отвод войск заблаговременно, чтобы огневое окружение не стало тотальным. Теперь ВСУ закрепляются вдоль упомянутой водной преграды и выставляют передовые опорные пункты на подступах. Однако все эти силы по-прежнему находятся под угрозой окружения, так как ВС РФ осуществляют более широкий охват местности со стороны города Украинск.