Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что из-за деятельности биологических лабораторий, финансируемых США, возникают риски распространения новых усиленных патогенов не только в тех странах, где эти лаборатории действуют, но и весь мир.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что из-за деятельности биологических лабораторий, финансируемых США, возникают риски распространения новых усиленных патогенов не только в тех странах, где эти лаборатории действуют, но и весь мир.
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