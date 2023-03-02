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США поставили под угрозу неизвестных усиленных патогенов весь мир

США поставили под угрозу неизвестных усиленных патогенов весь мир

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что из-за деятельности биологических лабораторий, финансируемых США, возникают риски распространения новых усиленных патогенов не только в тех странах, где эти лаборатории действуют, но и весь мир.

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