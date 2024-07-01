Панкратов-Черный раскрыл сумму своей пенсии

Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный стал почетным гостем I Международного кинофестиваля «Антарес», который проходит в Сочи и куда съехались кинематографисты из 29 стран мира - России, Австралии, Индии, США, Турции, Испании, Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Германии, Ирана, Китая и др.