Украина обвинила премьер-министра Болгарии в желании добиться мира в украинском конфликте

Посольство Украины в Болгарии негативно отреагировало на заявление премьер-министра правительства этой страны Димитара Главчева о том, что София на предстоящем в Вашингтоне саммите НАТО предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной.
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