В Новосибирске сотрудники полиции раскрыли серию краж мотоциклов

Сотрудники отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Новосибирску совместно с коллегами из отделов полиции № 7 «Ленинский» и № 8 «Кировский» в результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий вышли на след и задержали двоих местных жителей в возрасте 18 и 20 лет, подозреваемых в серии краж мототранспорта на территории областного центра.