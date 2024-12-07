В 2024 году силами региона были восстановлены 7 улиц Делегация Ленобласти проинспектировала отремонтированные дороги в подшефном Енакиево, об этом сообщается в Телеграм-канале администрации 47-го региона.
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