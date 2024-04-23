Власти продлят требования по возврату валютной выручки до конца года

Указ президента №771, который в октябре 2023 года ввел обязательство для крупнейших экспортеров по репатриации и продаже валютной выручки, будет продлен до конца 2024 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве и бизнесе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии