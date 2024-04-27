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РИА Новости нашло в декларации замминистра Иванова особняк и раритетный ЗиС

РИА Новости нашло в декларации замминистра Иванова особняк и раритетный ЗиС

В 2016 году Иванов был самым богатым среди заместителей главы оборонного ведомства.<strong>Обвиняемый во взяточничестве заместитель министра обороны России Тимур Иванов за время работы в ведомстве приобрел с супругой как минимум жилой дом площадью более 1,5 тысячи "квадратов" и раритетный ЗиС.

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