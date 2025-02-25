World Open 2025 снукер — 1/16 финала. Расписание трансляций

25 февраля 2025, 1/16 финала World Open по снукеру, рейтинговый, Yushan Sport Centre, Юйшань, Китай Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп снукер 1/16 финала Ворлд Опен 2025: Шон Мерфи, Дин Джуньху, Кайрен Уилсон и другие — смотрите игры топов в прямом эфиреВсе Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица 1/16 финала - результаты 2 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - 2 раунд Снукер 1/16 финала World Open 2025 — расписание прямых трансляций Расписание матчей Ворлд Опен 2025 (Live) Смотреть сегодня прямые трансляции по снукеру 1/16 финала рейтингового турнира World Open вы можете на Eurosport/TNT Sport/Discovery+, WST Play, Huya, Matchroom.