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Царьград

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Командный состав ВСУ уничтожен при попытке бегства из "котла"

Командный состав ВСУ уничтожен при попытке бегства из "котла"

В Харьковской области попытка эвакуации украинских офицеров из "волчанского котла" завершилась уничтожением командного состава 159-й бригады ВСУ и трёх боевых машин при выходе из окружения.

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