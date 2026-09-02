RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 677 подписчиков

«Нет пределов этой деградации»: в России ответили на обвинения Берлина в причастности к инциденту с БПЛА в Лейпциге

«Нет пределов этой деградации»: в России ответили на обвинения Берлина в причастности к инциденту с БПЛА в Лейпциге

В МИД России ответили на обвинения Берлина из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала действия немецких властей попыткой изничтожить всё позитивное в отношениях двух стран.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым