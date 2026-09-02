«Нет пределов этой деградации»: в России ответили на обвинения Берлина в причастности к инциденту с БПЛА в Лейпциге

В МИД России ответили на обвинения Берлина из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала действия немецких властей попыткой изничтожить всё позитивное в отношениях двух стран.
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