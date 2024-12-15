Диетолог Соломатина: что категорически нельзя есть пенсионерам

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что пожилым людям категорически нельзя есть пельмени.С возрастом в человеческом организме происходят дегенеративные изменения, хотя это не всегда заметно и обостряются хронические болезни.
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