Путин: для защиты неба от атак ВСУ нужен единый командир

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для защиты неба от атак ВСУ нужен единый командир. Новость дополняется.
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