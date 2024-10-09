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Царьград

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Россия будет добиваться возмещения ущерба от Украины

Россия будет добиваться возмещения ущерба от Украины

В регионах, пострадавших из-за боевых действий, проводятся восстановительные работы. Все расходы вносятся в базу, чтобы затем взыскать общую сумму с Киева.

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